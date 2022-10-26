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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

США по-прежнему недовольны нефтяной политикой Эр-Рияда, несмотря на его поддержку Украины

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен позитивно оценил шаги Эр-Рияда в отношении ситуации вокруг Украины, однако подчеркнул, что это не может перевесить поддержку Саудовской Аравией сокращения ОПЕК+ квот на добычу нефти.

Госсекретарь США, которого цитируют западные СМИ, напомнил в среду, что Эр-Рияд поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, осуждающую присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, и что Эр-Рияд объявил о выделении $400 млн гуманитарной помощи Украине.

"Это были позитивные шаги. Но они не компенсируют решение, принятое ОПЕК+ относительно добычи нефти. Однако мы приняли это к сведению", - сказал Блинкен.

Он повторил позицию Вашингтона, согласно которой Саудовская Аравия приняла "неверное решение", и отверг заявления саудовских властей, что их действия диктовались обстановкой на рынках. Блинкен отметил, что Белый дом, консультируясь с Конгрессом США, ведет переоценку отношений с Саудовской Аравией. Однако госсекретарь не стал раскрывать детали этого процесса.

Также, согласно заявлениям госсекретаря, власти КНР решили нарастить давление на Тайвань. Блинкен при этом заверял, что США не находятся в состоянии холодной войны с Китаем, однако намерены отстаивать свои интересы.

В начале октября ОПЕК+ сократила квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден считает правильным пересмотреть отношения с Саудовской Аравией. Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан заявил, что решение ОПЕК+ было экономическим, а не политическим.

Associated Press cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. AP отмечало, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.

США Энтони Блинкен Украина Саудовская Аравия
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