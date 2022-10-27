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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Сечин назвал взвешенной позицию Эр-Рияда в вопросе регулирования добычи

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Позиция Саудовской Аравии в вопросе регулирования добычи взвешенна и основывается на анализе спроса и предложения, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на XV Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Он напомнил, что на днях главный исполнительный директор JPMorgan Джейми Даймон заявил на встрече с инвесторами, что "наращивание добычи нефти и газа представляет критическую важность для США в целях поддержания финансовой стабильности и независимости, а также сохранения единства стран Запада и подчеркнул, что нельзя передавать управление компаний активистам в области ESG, потому что "некоторые инвесторы" не придают значения ESG".

"Политика администрации (президента США Джо - ИФ) Байдена в отношении ископаемого топлива и ее публичные заявления тоже не способствуют формированию благоприятной инвестиционной среды. Белый дом, возможно, и требует от производителей дополнительных поставок сегодня, но его политические приоритеты направлены на устранение потребности в них в течение всего пяти лет. Такие временные рамки чрезвычайно малы для отрасли, чьи инвестиции зачастую рассчитаны на 20 и более лет", - сказал Сечин.

"Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели. К этому относятся попытки уговорить Саудовскую Аравию хотя бы отложить оглашение этого решения до выборов в Конгресс США", - добавил он.

"И, пользуясь случаем, хочу выразить уважение взвешенной, свободной от политической конъюнктуры позиции Саудовской Аравии, основанной на объективном анализе баланса спроса и предложения и обеспечении стабильности мирового рынка нефти", - подчеркнул Сечин.

Игорь Сечин Роснефть Cаудовская Аравия Джейми Даймон ОПЕК США
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