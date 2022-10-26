Опрос показал, что бывший глава Бразилии Лула да Силва лидирует перед вторым туром выборов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтверждает лидерство в преддверии второго тура президентских выборов в стране.

Согласно, результатам опросов общественного мнения, которые были опубликованы в западной прессе в среду, если бы выборы состоялись сейчас, Лула да Силва набрал бы больше голосов избирателей (53%), чем его конкурент Жаир Болсонару (47%).

Опросы проводились в период между воскресеньем и вторником двумя бразильскими службами изучения общественного мнения.

Второй тур выборов президента Бразилии намечен на 30 октября.

В первом туре, который состоялся 2 октября, экс-президент Луис Инасиу Лула да Силва обошел действующего лидера страны Жаира Болсонару, набрав 48,4% голосов избирателей, у Болсонару - 43,22%.