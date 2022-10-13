США исключили возобновление действия СВПД в ближайшее время

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне не считают возможным достичь в скором времени возращения к соблюдению условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в четверг представитель Совета безопасности США Джон Кирби.

"Не то, чтобы мы не хотим возобновления действия СВПД. Разумеется, хотим. Просто сейчас мы не в том положении, когда мы можем достичь вероятного результата когда-либо в ближайшем будущем", - приводят западные СМИ слова Кирби.

По его словам, на данный момент Иран выдвинул "необоснованные требования, которые не имеют ничего общего с самой сделкой".

Он отметил, что президент США Джо Байден намерен "не позволить Ирану достичь потенциала для производства ядерного оружия". "Президент по-прежнему верит, что дипломатия - лучший способ достичь такого результата", - добавил Кирби.

Кроме того, подчеркнул он, США больше сконцентрированы на том, чтобы "привлечь иранский режим к ответственности за то, что они делают с невинными политическими протестующими".

При этом представитель МИД Ирана Нассер Канани ранее в октябре заявил, что сделку можно восстановить, и участники соглашения ведут работу по этому вопросу.

Иранская "ядерная сделка"

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

ЕС в сентябре представил то, что высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель, выполняющий роль посредника на этих переговорах, назвал "окончательным текстом" соглашения. Однако Иран выразил обеспокоенность по поводу некоторых его элементов. США также внесли свои собственные встречные предложения.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман со своей стороны заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в свою очередь заявлял, что Тегеран серьезно относится к возможности возобновить действие ядерного соглашения, однако сомневается в том, что в этом вопросе может доверять США.