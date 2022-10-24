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Ассоциация ипотечных банков прогнозирует рецессию в США в 2023 году

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская экономика может войти в рецессию в 2023 году, что окажет понижательное давление на ипотечные ставки, прогнозирует Ассоциация ипотечных банков США (Mortgage Bankers Association, MBA).

"Мы ждем рецессию в следующем году, - заявил старший вице-президент и главный экономист MBA Майк Фратантони в ходе ежегодной конференции ассоциации в Нэшвилле. - Позитивным для отрасли может стать тот факт, что это, вероятно, поможет немного опустить ставки".

По его словам, прогноз MBA предусматривает рецессию в первом полугодии 2023 года, кроме того, ассоциация ждет роста уровня безработицы с 3,5% до 5,5% к концу следующего года.

Фратантони считает, что компании больше не будут пытаться заполнить открытые вакансии и темпы подбора персонала в конечном итоге замедлятся.

Экономика будет в среднем терять 25 тысяч рабочих мест в месяц в течение 2023 года, сказал Фратантони. Уровень занятости к концу года составит 5,5%.

При этом MBA прогнозирует, что ипотечные ставки опустятся до 5,4% к концу следующего года по сравнению с более чем 7% на текущий момент.

"Мы придерживаемся мнения о том, что сейчас происходит взлет, связанный с дезориентацией финансового рынка, возросшим уровнем волатильности на рынке и спадом в мировой экономике, с которым мы столкнемся; вероятность рецессии в США начнет оказывать давление на этот показатель", - сказал Фратантони.

Многие потенциальные покупатели недвижимости откладывают свои планы по приобретению жилья на фоне слишком высоких ежемесячных ипотечных платежей. Средняя ставка по 30-летней ипотеке на прошлой неделе составила 6,94% по сравнению с 3,85% за аналогичный период годом ранее.

США Mortgage Bankers Association MBA Майк Фратантони
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