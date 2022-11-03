Ставки по ипотеке в США опустились ниже 7%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США снизились за неделю, завершившуюся в четверг, и снова оказались ниже отметки в 7%, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке опустилась на 13 базисных пунктов и составила 6,95%. Неделей ранее ставка впервые с 2002 года поднималась выше 7%.

За последний год 30-летняя ипотека подорожала более чем в два раза - год назад ставка составляла 3,09%.

"Ипотечные ставки продолжают колебаться в районе 7%, поскольку динамика ранее разогретого рынка жилья существенно остыла, - отметил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Неуверенные покупатели оказались в непредсказуемой обстановке, и это обеспечивает снижение спроса. Вчерашнее повышение ставки Федрезервом определенно окажет дополнительное давление на рынок жилой недвижимости".

Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет снизилась на 7 б.п., до 6,29%, тогда как ставка по пятилетним кредитам - на 1 б.п., до 5,95%. Год назад эти ставки составляли 2,35% и 2,54% соответственно.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.