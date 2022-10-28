Что случилось этой ночью: пятница, 28 октября
Пожар в шахте на Кузбассе, Маск возглавляет Twitter, на орбите новые спутники Starlink
Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- Всех горняков кузбасской шахты "Юбилейная" вывели на поверхность. Пожар в шахте ликвидирован.
- Маск возглавил Twitter. Бывший генеральный директор уже покинул штаб-квартиру компании в Сан-Франциско.
- Пентагон предоставит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
- В ООН готовы поддержать расследование биолабораторий на Украине, если Совбез его инициирует. РФ рассчитывает на оперативное принятие резолюции по расследованию.
- Аксенов сообщил о завершении переправки всех желающих на левый берег Днепра в Херсонской области. Он посетил переправу вместе Сергеем Кириенко.
- SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink. Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку на платформу в Тихом океане.