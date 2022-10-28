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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

В Узбекистан с начала года въехали около 320 тыс. граждан России

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Узбекистан за девять месяцев текущего года въехали почти 320 тысяч граждан РФ, в том числе 189 тысяч - в третьем квартале, сообщает в пятницу информационная служба МВД республики.

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"Всего за девять месяцев 2022 года в Узбекистан въехало 318 156 граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольший приток россиян в республику отмечался в июле-сентябре - 189 175 человек.

По данным Госкомстата Узбекистана, число туристов из РФ в январе-сентябре выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тыс. человек.

Узбекистан Россия
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