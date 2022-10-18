В Казахстане отметили снижение числа прибывающих в страну россиян

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане уменьшилось число въезжающих из России людей, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"Мы пришли к прежнему уровню: число приезжающих из России меньше, чем число выезжающих. В сутки 8-9 тысяч россиян прибывают, 10-11 тысяч граждан РФ выезжают. Это показатели, как и были ранее, они пришли в норму", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник.

С начала частичной мобилизации в РФ увеличился поток россиян, прибывающих в Казахстан. В период с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан, выехали 147 тыс.