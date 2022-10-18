Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В Казахстане отметили снижение числа прибывающих в страну россиян

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Казахстане уменьшилось число въезжающих из России людей, сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

"Мы пришли к прежнему уровню: число приезжающих из России меньше, чем число выезжающих. В сутки 8-9 тысяч россиян прибывают, 10-11 тысяч граждан РФ выезжают. Это показатели, как и были ранее, они пришли в норму", - сказал Ахметжанов журналистам в кулуарах правительства во вторник.

С начала частичной мобилизации в РФ увеличился поток россиян, прибывающих в Казахстан. В период с 21 сентября по 4 октября в республику въехали более 200 тыс. российских граждан, выехали 147 тыс.

Казахстан Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 18 октября

Фондовый рынок США завершил торги сильным ростом

Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост

Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост

США перебросили истребители пятого поколения F-22 в Нидерланды

США перебросили истребители пятого поколения F-22 в Нидерланды

Канада ввела санкции против 34 физлиц из России и телеканала "Звезда"

Канада ввела санкции против 34 физлиц из России и телеканала "Звезда"

Что произошло за день: понедельник, 17 октября

Германия ужесточила требования к выдаче виз российским туристам

Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

Подача газа из РФ в Армению будет приостановлена 18-19 октября из-за ремонта

В ходе обмена пленными ДНР отдала 108 человек, Украина - 110

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа

Канье Уэст решил купить соцсеть сторонников Трампа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });