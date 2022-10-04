МВД Казахстана оценило приток россиян в более 200 тысяч человек за две недели

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Казахстан из России с начала объявления частичной мобилизации въехало более 200 тысяч россиян, сообщил журналистам глава МВД Казахстана Мурат Ахметжанов.

"Более 200 тысяч граждан России въехали в Казахстан, на сегодня выехали из страны 147 тысяч", - сказал министр.

Он отметил, что с момента объявления мобилизации на границах России и Казахстана наблюдались заторы, но с 3 октября ситуация нормализовалась.

"Вчера более 7 тысяч граждан России въехали в нашу страну, около 11 тысяч выехали. Приезжающие уезжают. Всё на миграционном контроле", - добавил Ахметжанов.

По его словам, за эти дни из Казахстана были выдворены трое россиян, которые незаконно пересекли границу, и еще четверо граждан России, совершивших мелкое хулиганство в Уральске.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в этот же день сказал журналистам, что переизбытка рублевой массы в стране не отмечается. Он уточнил, что в настоящее время пока не установлено никаких порогов, при достижении которых будут приниматься меры, в случае необходимости Минфин обсудит ситуацию с Нацбанком страны.

На 27 сентября сообщалось, что, по данным комитета миграционной службы МВД Казахстана, в страну с 21 сентября въехало около 98 тысяч россиян, выехали - 64 234, индивидуальный идентификационный номер за тот период получили чуть более 8 тысяч нерезидентов.

29 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с притоком россиян в страну поручил чиновникам усилить контроль за миграцией и за общественным порядком.