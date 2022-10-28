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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Норвегия ввела санкции против 30 физических и семи юридических лиц из РФ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Норвегия вводит санкции против 30 физических и семи юридических лиц из РФ, а также другие меры, аналогичные тем, которые принял ЕС в рамках восьмого пакета санкций против России, сообщили в пятницу западные СМИ.

Власти Норвегии также ввели запрет на занятие норвежцами руководящих должностей в некоторых компаниях, находящихся в собственности или под контролем РФ, и дополнительные ограничения на оказание услуг, связанным с криптоактивами, для граждан РФ и лиц, проживающих в России.

Кроме того, Норвегия одобрила новые ограничения на экспорт и импорт. Первые коснутся экспорта в РФ угля, электронных компонентов, технических изделий для авиационного сектора, некоторых химикатов и огнестрельного оружия, вторые - импорта из России продукции из стали, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не изготовленных из золота.

Помимо прочего, запрет на заход в порты Норвегии коснется судов, сертифицированных Российским морским регистром судоходства. Исключения для рыболовных судов, заходящих в порты Киркенес, Ботсфьорд и Тромсё, сохранятся.

Восьмой пакет санкций ЕС с аналогичными мерами был принят 6 октября.

Норвегия ЕС
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