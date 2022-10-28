Канада введет санкции против двух министров РФ и топ-менеджеров "Газпрома"

Еще в санкционный список попали вице-премьер Александр Новак и ректор РАНХиГС Владимир Мау

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Оттава введет санкции против еще 35 граждан России, в том числе членов руководства "Газпрома", а также шести российских энергетических компаний, заявил, выступая в Виннипеге премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Он пообещал, что планируются новые санкции.

На сайте канадского правительства уточняется, что в санкционные списки, в частности, попали вице-премьер Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов, глава отдела по работе с инвесторами компании Антон Демченко, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Среди компаний под санкции попали одна из крупнейших российских нефтяных компаний "Лукойл", страховая компания "Согаз", транспортно-логистическая группа "Трансойл", нефтяная ННК.

17 октября Канада ввела санкции против 34 россиян, среди которых оказались артисты, журналисты и бывший министр культуры Владимир Мединский, и против телеканала "Звезда".

Всего с начала российской спецоперации на Украине под санкции Канады попали больше тысячи россиян и 250 российских юридических лиц.