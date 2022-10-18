В Кремле сочли, что новые санкции Канады не доставят особых проблем подпавшим под них

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что новая серия санкций со стороны Канады в отношении группы российских политиков и журналистов никаких особых проблем или дискомфорта этим людям не доставит.

На просьбу журналистов прокомментировать очередную порцию антироссийских санкций от Канады пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Никакой новации здесь нет. Убежден, что для подавляющего большинства упомянутых людей никаких особых проблем или дискомфорта эти санкции не доставят".

Как отметил представитель Кремля, "эта пагубная практика началась еще полгода назад, практика, что называется, не имеющаяся аналогов в мире и не поддающаяся объяснениям".

Ранее канадские власти расширили список россиян, в отношении которых вводятся ограничения и санкции из-за ситуации вокруг Украины. В этот список вошли известные российские актеры, депутаты и журналисты.

В частности, в него включены актеры Владимир Машков, Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, депутат Алексей Нечаев, помощник президента РФ Владимир Мединский, а также журналисты Михаил Леонтьев, Тина Канделаки, Кирилл Клейменов, Мария Ситтель, Александр Коц, Дмитрий Губерниев, Виктор Гусев и Александр Гамов.