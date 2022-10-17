Канада ввела санкции против 34 физлиц из России и телеканала "Звезда"

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Под новые санкции Канады попали 34 физлица из РФ, в том числе помощник президента РФ и бывший министр культуры Владимир Мединский, а также телеканал "Звезда", говорится в документе, опубликованном на сайте канадского правительства.

В санкционном списке значатся актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов и Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-Заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Санкции затронули спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущую Тину Канделаки.

Также под санкции попал руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.