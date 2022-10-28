Представители Кишинева и Тирасполя договорились продолжить обсуждение энергокризиса

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На переговорах в Приднестровье представители Кишинева и Тирасполя не смогли выработать решение проблем энергетики, сообщил на брифинге вице-премьер-министр Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

"Встреча была полезной. Обсуждение проходило по существу и в спокойной обстановке. К сожалению, нам не удалось выработать решение по сохранению поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС (в Приднестровье) на правый берег Днестра", - сказал он.

По его словам, принято решение о создании рабочей группы с участием заинтересованных ведомств, которая продолжит поиски вариантов.

"Пусть это будет даже частичное решение (частичная поставка электроэнергии на правый берег Днестра - ИФ), но специалисты продолжат работу. К тому же, мы не знаем еще объемы поставок газа от "Газпрома" в ноябре. Мы должны учитывать все варианты, в том числе и полное прекращение подачи газа "Газпромом", - отметил Серебрян.

Во встрече в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе, участвовали Серебрян и глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, которые являются официальными переговорщиками сторон. Также присутствовали представители профильных структур обоих берегов Днестра, посредники и наблюдатели в переговорном формате "5+2" - представители посольств России, Украины, ОБСЕ, Европейского союза и США.

Администрация Приднестровья заявила 21 октября, что вынуждена серьезно сократить поставки электроэнергии на правый берег Днестра - с 70% от общих потребностей Молдавии до 27% оговоренного объема с 24 октября, и - до 23% с 1 ноября. Кишинев предложил Тирасполю переговоры.

По контракту с Кишиневом, Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит РАО "ЕЭС России") должна поставлять до 525 МВт, за счет чего обеспечивается 70% потребности Молдавии в электроэнергии, но сейчас возникли форс-мажорные обстоятельства. В настоящее время Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра примерно половина из объема в 70% от потребностей правобережья Молдавии, предусмотренных в договоре на октябрь. До 13 октября Молдавия покупала недостающий объем в Украине, а с 14 октября стала закупать в Румынии 185-200 МВт.

Позднее ПАО "Газпром" подтвердил, что в ноябре будет поставлять Молдавии тот же объем газа, что и в октябре - 5,7 млн. кубических метров в сутки. По предварительным данным, в ноябре Молдавии необходимо около 13 млн. куб. метров газа в сутки, из которых две трети - для Приднестровского региона, который вырабатывает электроэнергию. При условии сокращения объемов подачи газа, Молдавия столкнется с энергетическим кризисом. Предполагается, что проблему будут решать за счет резервов газа, которых составляют около 95 млн. куб. метров, а также путем импорта электроэнергии из Румынии и других европейских стран. Кроме того, Молдавия сократила потребление газа путем перевода на мазут термоэлектроцентралей и ряда других предприятий.