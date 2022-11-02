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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Молдавские поставщики электроэнергии попросили повысить тарифы в 1,5-2 раза

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания FEE Nord запросила у Национального агентства регулирования по энергетике Молдавии (ANRE, НАРЭ) повысить тарифы на электроэнергию для потребителей в 1,9 раза - с 3,21 лея до 6,03 лея за 1 кВт.ч, поставщик Premier Energy - в 1,5 раза, с 3,15 лея до 4,88 лея за 1 кВт.ч.

Расчеты поставщиков ANRE опубликовало 2 ноября. Необходимость повышения тарифов поставщики объяснили возросшей стоимостью закупки электроэнергии при ее дефиците в стране.

Premier Energy (контролируется чешским фондом Emma Capital) обслуживает центр и юг Молдавии, Fee Nord - север Молдавии.

Днем ранее само агентство пообещало экстренно пересмотреть тарифы из-за усугубления кризиса в связи с непродлением контракта на поставку электроэнергии с Молдавской ГРЭС (входит в российскую группу "Интер РАО").

В Молдавии с октября 2022 года развивается энергетический кризис, связанный с прекращением экспорта электроэнергии с Украины и снижением поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. ГРЭС снизила объемы поставок в связи с тем, что "Газпром" в октябре на 30% сократил объемы поставляемого газа в Молдавию (из-за технических проблем, связанных с ограничением транзита газа через Украину). Власти республики рассчитывали, что молдавская госкомпания Energocom и ГРЭС до конца понедельника - 31 октября - подпишут контракт на поставки электроэнергии в ноябре, однако он не был продлен.

Дефицит электроэнергии Молдавия покрывает из соседней Румынии. Между госпредприятиями обеих стран заключен контракт на поставку 30% необходимой Молдавии электроэнергии по цене 90 евро за 1 МВт.ч, а остальное страна закупает в рамках экстренных контрактов по биржевым ценам. По данным властей Молдавии, на экстренные поставки приходится 7-8% потребления.

С начала года тариф на электроэнергию в Молдавии повышался уже трижды.

В Молдавии небольшой процент электроэнергии производится местными ТЭЦ, несколькими гидроэлектростанциями, а также СЭС и ВЭС.

Официальный курс на 2 ноября - 19,3 лея/$1.

Молдавия Румыния НАРЭ ANRE Молдавская ГРЭС Energocom FEE Nord Premier Energy
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