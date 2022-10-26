Кишинев предложил Тирасполю обсудить энергетический кризис

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии инициировало встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате "1+1". Ведомство считает эту встречу необходимой для поиска решений проблем, связанных с энергетическим кризисом.

Обсудить ситуацию предлагается вице-премьеру Молдавии Олегу Серебряну и главе МИД Приднестровья Виталию Игнатьеву, которые являются официальными переговорщиками сторон.

К дискуссии также приглашены представители профильных структур обоих берегов Днестра, а еще посредники и наблюдатели в переговорном формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также Европейский союз и США - в качестве наблюдателей).

Администрация Приднестровья заявила 21 октября, что вынуждена серьезно сократить поставки электроэнергии на правый берег Днестра - с 70% от общих потребностей Молдавии до 27% оговоренного объема с 24 октября, и - до 23% с 1 ноября.

По контракту с Кишиневом, Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит РАО "ЕЭС России") должна поставлять до 525 МВт, за счет чего обеспечивается 70% потребности Молдавии в электроэнергии, но сейчас возникли форс-мажорные обстоятельства. Сейчас Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра примерно половину из объема в 70% от потребностей правобережья Молдавии, предусмотренных в договоре на октябрь.

До 13 октября Молдавия покупала недостающий объем у Украины, а с 14 октября стала закупать электроэнекергию в Румынии. Ожидается, что с понедельника Молдавия увеличит импорт из Румынии до 235 МВт. Однако, и в этом случае, дефицит электроэнергии составит порядка 50%.

На этой неделе в Кишиневе и Тирасполе побывал спецпредставитель действующего председательства ОБСЕ в приднестровском урегулировании Томас Майр-Хартинг, который высказался за продолжение переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Переговоры в формате "5+2" заморожены на протяжении более трех лет.