Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Кишинев предложил Тирасполю обсудить энергетический кризис

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии инициировало встречу политических представителей Кишинева и Тирасполя в формате "1+1". Ведомство считает эту встречу необходимой для поиска решений проблем, связанных с энергетическим кризисом.

Обсудить ситуацию предлагается вице-премьеру Молдавии Олегу Серебряну и главе МИД Приднестровья Виталию Игнатьеву, которые являются официальными переговорщиками сторон.

К дискуссии также приглашены представители профильных структур обоих берегов Днестра, а еще посредники и наблюдатели в переговорном формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также Европейский союз и США - в качестве наблюдателей).

Администрация Приднестровья заявила 21 октября, что вынуждена серьезно сократить поставки электроэнергии на правый берег Днестра - с 70% от общих потребностей Молдавии до 27% оговоренного объема с 24 октября, и - до 23% с 1 ноября.

По контракту с Кишиневом, Молдавская ГРЭС (расположена в Приднестровье и принадлежит РАО "ЕЭС России") должна поставлять до 525 МВт, за счет чего обеспечивается 70% потребности Молдавии в электроэнергии, но сейчас возникли форс-мажорные обстоятельства. Сейчас Молдавская ГРЭС поставляет на правый берег Днестра примерно половину из объема в 70% от потребностей правобережья Молдавии, предусмотренных в договоре на октябрь.

До 13 октября Молдавия покупала недостающий объем у Украины, а с 14 октября стала закупать электроэнекергию в Румынии. Ожидается, что с понедельника Молдавия увеличит импорт из Румынии до 235 МВт. Однако, и в этом случае, дефицит электроэнергии составит порядка 50%.

На этой неделе в Кишиневе и Тирасполе побывал спецпредставитель действующего председательства ОБСЕ в приднестровском урегулировании Томас Майр-Хартинг, который высказался за продолжение переговоров между Кишиневом и Тирасполем. Переговоры в формате "5+2" заморожены на протяжении более трех лет.

Молдавия Кишинев Приднестровье Олег Серберян Виталий Игнатьев ОБСЕ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший зампред ФРС спрогнозировал короткую рецессию в США в конце 2023 года

Brent подешевела до $92,8 за баррель

Что случилось этой ночью: среда, 26 октября

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Новый британский премьер Сунак заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Доминик Рааб стал заместителем британского премьера

Доминик Рааб стал заместителем британского премьера

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году

Аналитики спрогнозировали переход мирового рынка меди к профициту в 2023 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });