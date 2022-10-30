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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина увеличилось до 149 человек

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Число погибших в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина увеличилось до 149 человек, сообщает "Ренхап" со ссылкой на местные власти. Издание уточняет, что 76 человек получили травмы.

Агентство добавило, что среди погибших было два иностранца.

В администрации Сеула заявили о поступлении около 270 обращений о людях, пропавших без вести.

Ранее сообщалось о 146 погибших и 150 людях, получивших травмы.

По данным "Ренхап", более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина. В результате возникшей давки люди скончались от удушья. Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель.

Южная Корея Сеул
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