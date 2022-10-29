Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Около 120 человек погибли в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - До 120 человек погибли в давке в субботу во время празднования Хэллоуина в столице Южной Кореи, сообщает "Ренхап". Издание также пишет о 100 людях, получивших травмы.

В миреВ Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования ХэллоуинаВ Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования ХэллоуинаЧитать подробнее

По данным агентства, давка образовалась в районе Итэвон в центре столицы. Сообщается, что люди скончались от удушья, пострадавшие госпитализированы.

В район, где произошел инцидент, направили около 140 машин скорой помощи. По состоянию на 1:00 воскресенья по местному времени (19:00 мск субботы), в отделение неотложной помощи поступили около 20 человек, среди которых в основном девушки в возрасте 20 лет.

Расследование инцидента взял на себя президент Южной Кореи Ен Сок Ель.

"Главным приоритетом является транспортировка и спасение пациентов, а также оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим", - приводит "Ренхап" выдержки из заявления президента.

Более 100 тысяч человек в субботу собрались в Итэвоне на ежегодное празднование Хэллоуина.

Южная Корея Сеул
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 146 человек

Пашинян избран главой правящей в Армении партии "Гражданский выбор"

Пашинян избран главой правящей в Армении партии "Гражданский выбор"

В Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования Хэллоуина

В Сеуле медики реанимируют 50 пострадавших при давке во время празднования Хэллоуина

Украина передала РФ 50 находившихся в плену военнослужащих

Более 40 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

Более 40 человек стали жертвами наводнений и оползней на Филиппинах

Что случилось этой ночью: суббота, 29 октября

ООН призвала продлить соглашение об экспорте украинского зерна

ООН призвала продлить соглашение об экспорте украинского зерна
Умершие знаменитости

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Беглый олигарх Плахотнюк заявил о намерении вернуться в молдавскую политику

Беглый олигарх Плахотнюк заявил о намерении вернуться в молдавскую политику
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });