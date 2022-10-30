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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Власти Сеула проинформировали посольство РФ о возможной гибели россиянина в давке

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Не менее 19 иностранных граждан стали жертвами давки в Сеуле по случаю ежегодного празднования Хэллоуина, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на местные власти.

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Власти Сеула подтвердили, что среди погибших граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии, а также информировали посольство РФ, что мог погибнуть один россиянин.

В то же время сообщается, что число погибших выросло до 151 человека, ранее сообщалось о 149 жертвах.

Как сообщалось, давка из собравшихся для празднования Хэллоуина образовалась в субботу в районе Итэвон в центре южнокорейской столицы в узком переулке рядом с отелем Hamilton. Всего в район на праздник прибыли около 100 тысяч человек.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, который взял на себя расследование обстоятельств трагедии, посетил место инцидента. Он заявил, что приоритетом является оказание скорейшей медицинской помощи пострадавшим и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Южная Корея Сеул
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