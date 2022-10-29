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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 146 человек

Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина выросло до 146 человек
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Не менее 146 человек погибли в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина, еще 150 людей получили травмы, сообщает "Ренхап" со ссылкой на местные власти. По их данным, число погибших может вырасти.

Президент Южной Кореи Ен Сок Ель дал распоряжение чиновникам оказать первую помощь пострадавшим и расследовать причину трагедии.

Мэр Сеула О Се Хун, находившийся с визитом в Европе, вернулся в город после сообщения о случившемся.

В Итэвон направили 848 сотрудников экстренных служб, включая 346 пожарных.

Ранее сообщалось о гибели 120 человек. По данным "Ренхап", люди скончались от удушья, пострадавшие были госпитализированы.

Южная Корея Сеул
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