Песков не прокомментировал сообщения о возможности размещения ядерного оружия в Финляндии

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Кремле призвали не спешить с выводами относительно перспектив размещения ядерного оружия на границе с РФ в случае вступления Финляндии в НАТО.

На просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что Финляндия якобы готова разместить на своей территории вдоль границы с РФ ядерное оружие в случае одобрения ее заявки на вступление в НАТО, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: "Там не совсем так обстоят дела. Просто не собираются включать в текст каких-либо ограничений в плане членства в НАТО".

"Поэтому давайте все-таки дождемся формулировок каких-то четких перед тем, как давать оценки", - добавил представитель Кремля.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Пока вступление обеих стран в НАТО ратифицировали 28 стран-участниц из 30 - все, кроме Турции и Венгрии.