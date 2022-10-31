Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону в понедельник ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы", сообщили в российском военном ведомстве.

"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в данный момент "зерновая сделка" позволила уменьшить масштабы продовольственного кризиса: экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

На прошлой неделе МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.