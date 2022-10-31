Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию вокруг "зерновой сделки"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар обсудили по телефону в понедельник ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы", сообщили в российском военном ведомстве.

"Обсуждены вопросы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в данный момент "зерновая сделка" позволила уменьшить масштабы продовольственного кризиса: экспорт с Украины составил 9,3 млн тонн сельхозпродукции.

На прошлой неделе МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции.

Сергей Шойгу Минобороны Турция Хулуси Акар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Виза на Кипр для россиян станет платной с 1 декабря

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Париж работает над возможностью вывоза зерна с Украины сухопутными путями

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Пашинян заявил о поддержке Арменией подхода России по проблеме Нагорного Карабаха

Песков не прокомментировал сообщения о возможности размещения ядерного оружия в Финляндии

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Турция намерена продолжить работу в рамках "зерновой сделки", несмотря на выход из нее РФ

Лукашенко анонсировал свою встречу с Путиным в ближайшее время

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным объектам Украины из РСЗО "Смерч"

Военная операция на Украине

Мелитополь получил российский газ из ДНР

Новая Зеландия ввела санкции против 14 россиян и семи российских организаций

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });