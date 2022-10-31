Турецкий министр в разговоре с Шойгу призвал РФ пересмотреть решение по "зерновой сделке"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного разговора с главой Минобороны России Сергеем Шойгу призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участие в "зерновой сделке", сообщают турецкие СМИ.

"Анкара ожидает пересмотра Москвой решения о приостановке участия РФ в "зерновой инициативе", - приводят СМИ слова Акара.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Шойгу и Акар обсудили по телефону в понедельник ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы".

В субботу МИД России заявил, что Москва с учетом атаки украинских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе приостанавливает на неопределенное время реализацию "черноморской инициативы" по вывозу украинской сельхозпродукции. После этого постпредство РФ при ООН официально уведомило генсекретаря ООН о приостановке участия в "зерновой сделке".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в понедельник, что работа его страны в рамках зерновой сделки продолжится, несмотря на приостановку участия в нем России.

"Турция продолжит предпринимать усилия в рамках зерновой сделки, несмотря на сомнения, которые есть у России", - цитирует агентство "Анадолу" его слова.