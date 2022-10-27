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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

Чистая прибыль Shell в июле-сентябре упала в три раза ко II кварталу

В связи с уходом из России компания зафиксировала квартальные списания в размере $55 млн

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года чистая прибыль британско-нидерландской Shell упала почти в три раза относительно предыдущего квартала, однако скорректированный показатель оказался лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль компании в июле-сентябре составила $6,74 млрд по сравнению с $18,04 млрд в апреле-июне, когда "обратные списания" увеличили показатель на $4,3 млрд, а переоценка стоимости активов - еще на $1 млрд. В третьем квартале 2021 года Shell получила чистый убыток в размере $447 млн.

Пересмотр стоимости деривативов сократил чистую прибыль в прошлом квартале на $1 млрд, еще $400 млн составили списания, говорится в отчетности Shell.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась на 18% квартал к кварталу и подскочила более чем в два раза в годовом выражении, составив $9,45 млрд при консенсус-прогнозе экспертов, опрошенных Vara Research, в $9 млрд.

Объем добычи углеводородов в минувшем квартале уменьшился на 5% в квартальном выражении - до 2,77 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б/с).

Shell объявила в среду о запуске новой программы обратного выкупа акций объемом $4 млрд, которую планирует завершить до конца этого года. Компания выплатит дивиденды в размере $0,25 на акцию по итогам третьего квартала. В четвертом квартале, при условии одобрения акционеров, она планирует увеличить дивиденды на 15%.

В связи с объявленным в начале года уходом из России Shell зафиксировала квартальные списания в размере $55 млн. Для сравнения, в первом квартале размер списаний на доналоговой основе составил $4,24 млрд.

С начала 2022 года капитализация Shell взлетела на 45%, до 162,7 млрд фунтов ($188,6 млрд).

Shell Нидерланды Великобритания
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