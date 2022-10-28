Глава МАГАТЭ расстроен медленным продвижением к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что прогресс по установлению зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС происходит очень медленно, но пообещал продолжить работу над этим процессом. Он заявил об этом, выступая в Вашингтоне.

"Прогресс медленный, я очень этим расстроен, поскольку, по моему мнению, необходимость установления зоны безопасности вокруг ЗАЭС является очевидной. Как можно обстреливать АЭС? Но именно это и происходит", - сказал Гросси.

По его словам, ряд представителей и России, и Украины, которые находятся с ним в контакте, согласны с его позицией.

"Не знаю, добьюсь ли я успеха (в создании зоны безопасности - ИФ), но я продолжу прилагать усилия", - подчеркнул глава МАГАТЭ.

Ранее в октябре Гросси заявлял о прогрессе в вопросе создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

В октябре энергоснабжение станции неоднократно оказывалось отрезано от внешнего электроснабжения. На станции постоянно дежурят инспекторы МАГАТЭ.

С 28 февраля 2022 года ЗАЭС находится под контролем российской армии.