Сторонники проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару начали блокировать дороги

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Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный верховный суд Бразилии поддержал решение судьи Алишандри ди Мораиса, который издал распоряжение сотрудникам дорожной и военной полиции принять меры в связи с блокировкой дорог сторонниками проигравшего на выборах главы государства Жаира Болсонару, сообщает во вторник бразильский медиахолдинг "Глобу".

По данным федеральной дорожной полиции, водители-дальнобойщики, среди которых много сторонников Болсонару, протестуя против итогов выборов, организовали не менее 320 акций, перекрыв дороги в 26 штатах страны.

Между тем, сельхозпроизводители предупредили, что эти акции протеста могут негативно отразиться на экспорте сельхозпродукции из страны.

Согласно данным бразильского избиркома, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва одержал победу на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье. Он получил 50,85% голосов избирателей, действующий президент Жаир Болсонару заручился поддержкой 49,15% проголосовавших.