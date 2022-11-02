Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве
Жаир Болсонару
Фото: Andressa Anholete/Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару выразил готовность начать процесс передачи власти победителю президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает в среду Associated Press.

В миреСторонники проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару начали блокировать дорогиСторонники проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару начали блокировать дорогиЧитать подробнее

По данным агентства, на частной встрече с судьями федерального верховного суда Бразилии Болсонару сказал, что выборный бой против Лулы да Силвы завершен.

В коммюнике, выпущенном судом по итогам встречи, отмечалось, что "она прошла в сердечной и уважительной обстановке, и, что важно, Болсонару признает результаты выборов".

Глава его канцелярии также сообщил журналистам, что получил распоряжение начать процесс передачи власти.

Ранее Болсонару, выступая в президентском дворце, заявил, что он всегда руководствуется конституцией страны, однако победу соперника он открыто так и не признал.

Согласно данным бразильского избиркома, Луис Инасиу Лула да Силва, который уже занимал в прошлом пост президента Бразилии, одержал победу на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье. Он получил 50,9% голосов избирателей, Болсонару заручился поддержкой 49,1% проголосовавших.

Жаир Болсонару Бразилия Лула да Силва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гонконгская биржа приостановила работу из-за предупреждения о тайфуне

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Brent подорожала до $95,73 за баррель

Южная Корея ответила на пуски КНДР запуском трех своих ракет

Что случилось этой ночью: среда, 2 ноября

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

Рынок акций США снизился во вторник после сильных статданных

КНДР в среду осуществила не менее 10 ракетных пусков в сторону Японского и Желтого морей

КНДР запустила в среду три баллистических ракеты

В ООН выразили надежду на возобновление выхода судов из портов Украины в четверг

В Анкаре заявили, что суда под флагом Турции продолжат вывозить зерно из Украины

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании

Ни одна из коалиций не смогла получить большинство по итогам выборов в Дании
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });