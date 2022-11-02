Болсонару готов начать передачу власти победившему на президентских выборах Луле да Силве

Жаир Болсонару Фото: Andressa Anholete/Getty Images

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Нынешний президент Бразилии Жаир Болсонару выразил готовность начать процесс передачи власти победителю президентских выборов Луису Инасиу Луле да Силве, сообщает в среду Associated Press.

По данным агентства, на частной встрече с судьями федерального верховного суда Бразилии Болсонару сказал, что выборный бой против Лулы да Силвы завершен.

В коммюнике, выпущенном судом по итогам встречи, отмечалось, что "она прошла в сердечной и уважительной обстановке, и, что важно, Болсонару признает результаты выборов".

Глава его канцелярии также сообщил журналистам, что получил распоряжение начать процесс передачи власти.

Ранее Болсонару, выступая в президентском дворце, заявил, что он всегда руководствуется конституцией страны, однако победу соперника он открыто так и не признал.

Согласно данным бразильского избиркома, Луис Инасиу Лула да Силва, который уже занимал в прошлом пост президента Бразилии, одержал победу на выборах главы государства, которые состоялись в воскресенье. Он получил 50,9% голосов избирателей, Болсонару заручился поддержкой 49,1% проголосовавших.