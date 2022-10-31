Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Без участия России сделка по вывозу зерна из украинских портов вряд ли реализуема, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на заявления турецкой стороны о намерении продолжать реализацию "зерновой сделки" без участия России, и поинтересовались, возможно ли это.

"В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, такая сделка вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер: гораздо более рискованный, опасный и негарантированный", - отреагировал представитель Кремля.

У Пескова также поинтересовались, может ли сложившаяся ситуация спровоцировать обострение конфликта.

"Вы видите действия украинской стороны, вы видите, что именно этими действиями украинская сторона шла к срыву этой сделки, шла к тому, чтобы подорвать атмосферу безопасности и гарантированной безопасности. Здесь нужно исходить из того, что известные действия украинской стороны привели к тому, что сделка под угрозой", - ответил он.

Пескова также попросили прокомментировать, как в Кремле в целом относятся к намерению Турции продолжать реализацию "зерновой сделки" без участия России.

"По линии дипломатического и иных ведомств продолжаются контакты с турецкой стороной, а также с ООН", - сказал он.

Отвечая на вопрос, закрыта ли эта сделка окончательно, он сказал, что "контакты продолжаются".

Также Пескова спросили, какие условия, по мнению России, должны быть выполнены для продолжения действия "зерновой сделки".

"Не готов пока ответить на этот вопрос, он непростой. Могу только ограничиться тем, что контакты продолжаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вопрос компенсаций

Песков также заявил, что Россия гарантирует готовность компенсировать беднейшим странам выпадающие объемы зерна из-за приостановки своего участия в "зерновой сделке".

"Пока мы можем только гарантировать готовность российской стороны выпадающие объемы за свой счет компенсировать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, каким образом Россия планирует поддержать страны Африки после приостановки своего участия в "зерновой сделке".

Песков напомнил "заявление министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, который сказал о готовности компенсировать выпадающие объемы для беднейших стран". "Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что лишь небольшая доля из всего поставляемого зерна по этой сделке приходилась на беднейшие страны, все остальное получили небеднейшие страны, которые находятся в Европе. Как это делать - вопрос сложный, непростой, и его еще предстоит прорабатывать", - отметил он.