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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:14

В РФ выявили второй случай оспы обезьян

В РФ выявили второй случай оспы обезьян
Фото: Joaquin Corchero/Europa Press via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В России выявлен второй случай заболевания оспой обезьян, заразившийся госпитализирован, угроза распространения инфекции купирована, сообщили в Санкт-Петербургском управлении Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян (...) Заболевший госпитализирован с характерными симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля. Угрозы для жизни пациента нет", - сообщили журналистам в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что круг контактов заболевшего определен, они находятся под медицинским наблюдением.

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"При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", - подчеркнули в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, оспа обезьян выявлена у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы.

В ведомстве проинформировали, что в России продолжает действовать комплекс мероприятий по снижению рисков завоза и распространения оспы обезьян, в том числе сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе. Обеспечена возможность оперативной лабораторной диагностики всех случаев заболевания. В регионах РФ в достаточном количестве имеются наборы реагентов для детекции вируса оспы обезьян, а также других ортопоксвирусов, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора.

"При проведении тестирований особое внимание уделяется тем, кто прибыл из стран, где уже зарегистрированы случаи заражения, а также больным с симптоматикой экзантемных (вызывающих сыпи на коже - ИФ) заболеваний", - подчеркнули в ведомстве.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 55 тысяч случаев оспы обезьян.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

12 июля в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян, заболевший вернулся из Португалии. Заболевший перенес оспу обезьян в легкой форме и был выписан.

Петербург Роспотребнадзор
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