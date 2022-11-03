Баку подтвердил подготовку встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана подтвердило предстоящую встречу в Вашингтоне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуна Байрамова, Армении Арарата Мирзояна и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В МИД добавили, то встреча пройдет в ближайшие дни по инициативе главы Госдепартамента.

Ранее 3 ноября о предстоящей встрече сообщил министр иностранных дел Армении.

Президенты Росии и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Сочи 31 октября договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения в ходе урегулирования ситуации на Южном Кавказе.

Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, о его составляющих говорить рано, заявил Путин на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.