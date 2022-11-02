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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

США выделят Молдавии около $50 млн для возмещения расходов на закупку электроэнергии

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - США предоставят Молдавии почти $50 млн для возмещения расходов на закупку электроэнергии и укрепление энергетической безопасности, сообщает офис Агентства США по международному развитию (USAID) в Кишинёве.

"Соединенные Штаты поддерживают Молдавию в этой трудной ситуации, сложившейся на энергетическом рынке. В рамках данных усилий USAID сотрудничает с правительством Молдавии с целью принятия поправки к существующему Соглашению о целях развития (DOAG), которая позволит использовать $30 млн из бюджета США для возмещения расходов на покупку электроэнергии", - говорится в сообщении офиса.

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Одновременно поправка разблокирует помощь в размере $19,5 млн "для укрепления энергетической безопасности Молдавии и снижения зависимости от России".

"Мы с нетерпением ждем подписания поправки, с целью продолжения сотрудничества с Молдавией для удовлетворения ее энергетических потребностей", - отмечается в сообщении.

В ноябре "Газпром" подтвердил поставку Молдавии 171 млн куб. газа, тогда как республике вместе Приднестровским регионом необходимо 334 млн куб. При возникшем дефиците газа в ноябре Молдавская ГРЭС компания Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. В октябре ГРЭС осуществляла поставки электроэнергии по самой выгодной цене - 62,5 за 1 МВт-час.

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На среду, 2 ноября, Молдавия прогнозирует дефицит потребляемой электроэнергии на уровне 1700 МВт-час, что составляет порядка 20%, сообщила государственная компания Moldelectrica.

Закупки недостающей электроэнергии на румынском рынке Energocom осуществляла по цене от 90 евро за 1 МВТ-час и выше. В связи с этим, в среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысит тариф для бытовых потребителей более чем наполовину.

Согласно проекту решения, опубликованному на сайте НАРЭ, тариф вырастит с 3,15 до 4,88 лея за 1 кВт/час. Со времени предыдущего повышения тарифов прошло менее месяца. 12 октября ANRE принял решение о повышении регулируемых тарифов на электроэнергию с 2,64 до 3,15 леев за кВт/ч.

Молдавия США
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