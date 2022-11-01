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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Президент Молдавии обратилась за помощью к Румынии из-за энергокризиса в стране

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила, что попросила помощи у Румынии, объяснив это тем, что республика может остаться без газа и света.

"Из-за войны на Украине Молдова переживает серьезный энергетический кризис, и этой зимой существуют риски остаться без газа и электричества", - заявила она во время выступления на международной конференции "Женщины-парламентарии из Румынии и продвижение гендерного равенства как национальное обязательство", оно транслировалось на странице Санду в социальных сетях.

"Для молдавских потребителей тариф на газ за последний год увеличился в шесть раз, он в два раза выше, чем в Румынии. Ситуация с электричеством не менее критическая", - добавила она.

Кроме того, по словам Санду, "после того, как Россия разбомбила украинские энергосети, "Газпром" вдвое сократил объем газа, поставляемого в Молдавию, а поставки электроэнергии с левого берега Днестра остаются неопределенными".

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Она сказала, что в такой ситуации, "обеспечение страны электроэнергией становится ежедневной задачей властей". "Несмотря на то, что мы прилагаем серьезные усилия для экономии, а правительство пытается помочь людям с низкими доходами, расходы на оплату счетов одной семьи составляют 70-75% от общего дохода", - пояснила Санду.

По ее словам, энергетическая уязвимость Молдавии используется как "повод для политического шантажа и вмешательства в демократию, внутреннюю и внешнюю политику страны". Глава государства также отметила, что Румыния помогла с поставками электроэнергии Молдавии, после того, как она лишилась украинского импорта.

"Я знаю, как трудно приходить на помощь, когда у тебя дома тоже тяжело. Но сегодня мы живем в поистине драматические и решающие времена - и мы нужны друг другу. Мы живем в реальности страшной войны на наших границах", - сказала она. В результате военных действий, отметила Санду, гибнут "невинные люди в Украине и ставится под угрозу весь регион". "Война все ближе. На нашу землю уже падают российские ракеты, нацеленные на украинскую инфраструктуру. Это случилось буквально вчера", - сказала президент Молдавии.

Она подчеркнула, что "в эти чрезвычайно трудные для всех времена Молдавия и Румыния не просто берутся за руки, но вместе вершат свою судьбу, как часть свободного мира".

В свою очередь, исполняющий обязанности директора компании Moldelectrica Серджиу Апарату заявил во вторник прессе, что с 1 ноября Молдавия испытывает дефицит потребляемой электроэнергии, который оценивается в 33%.

По его словам, недостающий объем электроэнергии покрывается за счет поставок по контрактам с несколькими румынскими компаниями, подающими электроэнергию Молдавии по более высоким ценам, чем Молдавская ГРЭС - от 90 евро за 1 МВТ-час и выше, тогда как в октябре ГРЭС поставляла электроэнергию по $62,5 за 1 МВт-час.

Ранее сообщалось, что Молдавская ГРЭС в октябре сократила объем подачи электроэнергии правобережной Молдавии с 70 до 27%. Руководство станции предупредило, что в связи с сокращением газа от "Газпрома" в ноябре на 40%, ГРЭС вынуждена будет сократить производство электроэнергии. Переговоры о заключении контракта на поставку электроэнергии правобережной Молдавии в ноябре между компанией Energocom и ГРЭС не увенчались успехом. Молдавская ГРЭС расположена в Приднестровье и принадлежит компании "Интер РАО" (Россия).

По данным компании Moldelectrica, при отсутствии с 1 ноября электроэнергии от Молдавской ГРЭС, Молдавия получает 53% объема потребления электроэнергии из Румынии по коммерческим контрактам, заключенным госкомпанией Energocom. Еще 9% потребности покрывает компания Termoelectrica, 3% поступает от местных возобновляемых источников энергии и по 1% - от гидроузла Костешть и от CET Nord.

Что касается закупочных цен на румынскую электроэнергию, то о них в республике ничего не сообщается, что аргументируется конфиденциальностью.

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Специалисты в энергетике утверждают, что в часы пик потребления закупаемая энергия стоит в четыре-пять раз дороже.

"Газпром" в ноябре подтвердил поставку Молдавии 171 млн кубометров газа, тогда как республике вместе с Приднестровским регионом необходимо 334 млн кубов. При возникшем дефиците газа в ноябре государственная компания Energocom в Молдавии и Молдавская ГРЭС (в Приднестровье) не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии.

В октябре ГРЭС осуществляла поставки электроэнергии по самой выгодной цене - 62,5 за 1 МВт-час. Закупки недостающей электроэнергии на румынском рынке Energocom осуществляла по цене от 90 евро за 1 МВТ-час. В связи с этим, ожидается, что уже в среду, 2 ноября, повысится тариф на электроэнергию для населения.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что по состоянию на 1 ноября дефицит электроэнергии в стране составляет примерно 4070 МВт-час - примерно одну треть объема электроэнергии, потребляемого правым берегом Днестра.

Молдавия Румыния Майя Санду Украина
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