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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Молдавия увеличила закупки электроэнергии в Румынии до 65% от необходимого ей объема

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Молдавская госкомпания Energocom на 3 ноября закупила 8,04 ГВт.ч электроэнергии (65% от необходимого Молдавии объема потребления) на бирже в Румынии, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Дефицит электроэнергии таким образом составит около 10% от необходимого стране объема.

По данным вице-премьера, стоимость электроэнергии в вечерние часы составляет 184-351 евро за 1 МВт.ч, в утренние - 140-274 евро за 1 МВт.ч, а ночью - 100-107 евро за 1 МВт.ч.

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С 1 ноября всю электроэнергию Молдавия закупает только в Румынии. У компании есть контракты на поставку с румынской топливной компанией Petrom и румынской государственной энергетической компанией Nuclearelectrica.

Ранее Спыну сообщал, что собственная выработка электроэнергии в Молдавии покрывает примерно 20-25% ее потребностей. Остальное Молдавия получает на бирже в Румынии в рамках экстренных закупок.

1 ноября дефицит электроэнергии в стране составлял 40%. Власти Молдавии каждый день отчитываются об объемах закупленной энергии.

В Молдавии с октября 2022 года развивается энергетический кризис, связанный с прекращением экспорта электроэнергии из Украины и снижением поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС. Последняя снизила объемы поставок в связи с тем, что "Газпром" в октябре на 30% сократил объемы поставляемого газа в Молдавию (из-за технических проблем, связанных с ограничением транзита газа через Украину).

Молдавия до конца понедельника - 31 октября - планировала подписать контракт с ГРЭС на поставки электроэнергии в ноябре, однако он не был заключен. В октябре Молдавия закупала электроэнергию у Молдавской ГРЭС по $62,5 за 1 МВт.ч.

Во второй половине октября между Молдавией и Румынией действовал контракт на поставку электроэнергии по льготной цене 90 евро за 1 МВт.ч, покрывающей 30% потребностей страны, которая раньше приходила из Украины. Остальное Молдавия закупала по биржевым ценам в рамках экстренных закупок. Дефицит электроэнергии составлял около 7-8%.

Молдавия Румыния
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