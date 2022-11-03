Молдавия впервые получила газ по реверсу

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил в Telegram, что 2 ноября Молдавия впервые закупила газ по реверсу для пополнения резервов.

"Миф о том, что Молдавия может импортировать газ только из России - развеян. Накануне мы впервые импортировали природный газ по реверсивной системе - с запада на восток. В среду государственная компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров газа, которые были переданы через пункт Буднице в Словакии на границе с Украиной", - написал он.

Закупленный объем газа дополнит резервы, которые "Energocom создает для обеспечения Молдавии газом на эту зиму и поспособствуют энергетической независимости".

"Текущие запасы природного газа, находящиеся в ведении Energocom, на данный момент достигли 157 млн кубометров (этого хватает примерно на пять недель зимнего времени - ИФ), - написал Спыну. Он уверен, что "будучи солидарными и экономными, Молдавия и граждане хорошо переживут эту зиму".

Правительство Молдавии на фоне спора с "Газпромом" еще в октябре 2021 года решило обратиться к закупкам газа на Западе. Тогда же Energocom подписал контракт с польской компанией PGNiG на пробную закупку 1 млн куб. м газа.

По сообщению Energocom, "Газпром" в ноябре подтвердил поставку Молдавии 171 млн кубометров газа, тогда как республике вместе с Приднестровским регионом необходимо 334 млн кубов.

При возникшем дефиците газа в ноябре компания Energocom и Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках станцией электроэнергии правобережной Молдавии. Закупки недостающей электроэнергии на румынском рынке Energocom осуществляет по цене от 90 евро за 1 МВТ-час. В связи с этим накануне тариф на электроэнергию для потребителей Молдавии был повышен на 50%.