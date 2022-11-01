Кишинев не продлил контракт с Молдавской ГРЭС на поставку электроэнергии после 31 октября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Контракт между молдавской госкомпанией Energocom и расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС на поставку в Молдавию электроэнергии не продлен, сообщил в Telegram вице-премьер - министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Причины он не назвал.

Таким образом, 1 ноября дефицит электроэнергии в Молдавии составит около 40% от потребления - 4070 МВт.ч. При этом Energocom закупила 5530 МВт.ч на бирже в Румынии, еще 50 МВт.ч - у румынской энергетической компании OMV Petrom и 35 МВт.ч - у румынской госкомпании Nuclearelectrica.

Накануне Спыну выражал надежду, что контракт будет продлен на ноябрь до конца дня 31 октября. При этом он предупредил, что Молдавия сократит подачу газа Приднестровью, если Молдавская ГРЭС, расположенная на левобережье Днестра и принадлежащая "Интер РАО", не будет поставлять достаточно электроэнергии для Молдавии.

По словам вице-премьера, в ноябре ГРЭС должна поставить правобережной Молдавии не менее 45-50% электроэнергии от потребностей республики (ранее электростанция обеспечивала 70% всего объема потребления страны - ИФ).

"С 1 ноября у нас будет ясность. Либо нам поставят электроэнергию по договору в максимально возможном объеме, по тем объемам газа, которые у нас будут от "Газпрома", либо мы будем использовать газ для своих нужд (. . .). Надеюсь, мы подпишем контракт на ноябрь, и они будет получать газ, пока будут соблюдать контракт на поставку электроэнергии правому берегу Днестра. Контракт не выполняешь, газ не получаешь", - предупредил Спыну.

"Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии на ноябрь такой же, как и в октябре - 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого Молдавией объема. Предварительная стоимость газа в ноябре будет $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Молдавия платила $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

Молдавская ГРЭС в октябре поставляла Молдавии электроэнергию по цене существенно ниже цены закупок в Румынии (от 90 евро и выше за 1 МВт.ч). Ранее Молдавия потребляла недостающую электроэнергию у Молдавской ГРЭС - 70% и 30% импортировала из Украины. После 15 октября Украина перестала поставлять электроэнергию из-за нарушения работы своей энергосистемы, а Молдавская ГРЭС сократила ее поставки из-за дефицита газа, объемы поставок которого "Газпром" уменьшил для Молдавии на 30% (в связи с техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину).

Долг левобережной Молдавии (Приднестровского региона) приближается к $10 млрд. Администрация региона собирает платежи за газ с потребителей, аккумулируя их на специальном "Газовом счете". Его средствами покрывается дефицит бюджета региона, размер которого составляет 45-50%.

В целом Молдавия потребляет за год 3,2 млрд кубометров газа (правобережная часть - 1,1 млрд и левобережная - 2,1 млрд кубометров).