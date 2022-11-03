Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:35

Десять полицейских пострадали в столкновениях с протестующими в Иране

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В пригороде Тегерана - Карадже - произошли столкновения полиции с протестующими, как сообщает IRNA, травмы получили десять полицейских, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Associated Press отмечает, что среди сил безопасности могут быть погибшие. Ссылаясь на государственные СМИ Ирана, агентство сообщает о минимум двоих убитых и о распространении в этих СМИ фотографий нападения на полицейский автомобиль.

На видеозаписях в соцсетях, видно, как в небе над протестующими кружит полицейский вертолет.

Акция протеста началась утром по поводу 40-го дня с момента смерти 22-летней Хадис Наджафи, которая была застрелена во время демонстрации.

Массовые протесты начались в Иране ранее осенью. Они последовали после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре в Тегеране у одной из станций метро задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она умерла в больнице. Наблюдатели отмечали, что эти события стали серьезной проблемой для иранских властей.

Иран Тегеран Махса Амини Карадж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Израиля Лапид признал поражение на выборах

Блок Нетаньяху по итогам подсчета 99% голосов сохраняет большинство в Кнессете

МАГАТЭ не нашло незаявленной ядерной активности на объектах на Украине

А1 не смогла перенести тяжбу с Credit Suisse в Россию, ссылаясь на санкции

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Uniper получила убыток в 40 млрд евро за 9 месяцев из-за сокращения поставок газа из РФ

Банк Англии повысил ставку максимально с 1989 года

Молдавия впервые получила газ по реверсу

В Казахстане на сутки остановили работу всех шахт "АрселорМиттал Темиртау"

Китай продолжит придерживаться политики "нулевой терпимости" к COVID-19

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });