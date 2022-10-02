Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Парламент Ирана в воскресенье провел закрытое заседание, посвященное ситуации с акциями протеста в стране, сообщает агентство IRNA.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди должен был представить парламентариям доклад о событиях в стране за последние недели. Также было запланировано выступление начальника полиции Ирана бригадного генерала Хоссейна Аштари.

Речь шла и о нападении 30 сентября на полицейский участок в городе Захедан, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Тогда погибли 19 человек, включая руководителя местного отделения разведки Корпуса Стражей Исламской революции.

Тем временем, в воскресенье иранский президент Ибрахим Раиси обвинил противников Ирана в организации протестов с целью помешать развитию страны. Он отметил, что пока власти занимаются делом Махсы Амини, после гибели которой вспыхнули беспорядки, "враг пытается исказить общественное мнение при помощи интенсивной войны в СМИ".

В Иране уже более 10 дней проходят акции протеста, вспыхнувшие из-за смерти 22-летней Амини в отделении полиции нравов. Власти задержали 1 189 человек.