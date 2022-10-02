Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Иранский парламент обсудил в закрытом режиме ситуацию с протестами в стране

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Парламент Ирана в воскресенье провел закрытое заседание, посвященное ситуации с акциями протеста в стране, сообщает агентство IRNA.

Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди должен был представить парламентариям доклад о событиях в стране за последние недели. Также было запланировано выступление начальника полиции Ирана бригадного генерала Хоссейна Аштари.

В миреВоенные Ирана вновь нанесли удары по Иракскому КурдистануЧитать подробнее

Речь шла и о нападении 30 сентября на полицейский участок в городе Захедан, расположенном в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Тогда погибли 19 человек, включая руководителя местного отделения разведки Корпуса Стражей Исламской революции.

Тем временем, в воскресенье иранский президент Ибрахим Раиси обвинил противников Ирана в организации протестов с целью помешать развитию страны. Он отметил, что пока власти занимаются делом Махсы Амини, после гибели которой вспыхнули беспорядки, "враг пытается исказить общественное мнение при помощи интенсивной войны в СМИ".

В Иране уже более 10 дней проходят акции протеста, вспыхнувшие из-за смерти 22-летней Амини в отделении полиции нравов. Власти задержали 1 189 человек.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий "Северного потока 1"

В Дании заявили, что газ перестал уходить из поврежденных линий "Северного потока 1"
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о срыве наступления ВСУ на трех направлениях

Число жертв беспорядков на стадионе в Индонезии превысило 170 человек

Число жертв беспорядков на стадионе в Индонезии превысило 170 человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 октября

"Новое Единство" сохранило лидерство на выборах в Сейм Латвии после подсчета 92% голосов

"Новое Единство" сохранило лидерство на выборах в Сейм Латвии после подсчета 92% голосов

Блинкен пообещал Украине поддержку в территориальном вопросе

Число жертв урагана "Иэн" в США выросло до 77 человек

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

В Индонезии более 120 человек погибли из-за беспорядков на стадионе

Австралия расширит санкционный список в отношении РФ

Тысячи протестующих в Ираке потребовали политических перемен

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });