Российские военные предупредили о подготовке боевиков к нападению на авиабазу Хмеймим

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Сирии боевики готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением ударных беспилотников и дронов-камикадзе, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике в пятницу.

"По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон, боевики (запрещенных в РФ - ИФ) террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" ("Хайат Тахрир Аш-Шам") и "Исламская партия Туркестана" готовят нападение на авиационную базу Хмеймим с применением беспилотных летательных аппаратов в ударном оснащении и дронов-камикадзе", - сказал заместитель руководителя российского ЦПВС Олег Егоров на брифинге.

По его словам, в мастерских в районе населенного пункта Хербет-эль-Джауз (15 км северо-западнее города Джиср-эш-Шугур) завершена сборка и подготовка к применению большого числа беспилотников с радиусом действия до 70 км.

По вероятному замыслу террористов, большое количество беспилотников "может отвлечь средства ПВО российской группировки и нанести поражение объектам авиационной базы Хмеймим", добавил Егоров.