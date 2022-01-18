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Военные РФ начали патрулировать Тартус и Латакию из-за данных о подготовке диверсий

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Террористы в Сирии планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

"По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия", - сказал Журавлев во вторник на брифинге.

По его словам, в соответствии с обращением сирийских властей командованием российской авиационной базы Хмеймим организовано круглосуточное патрулирование морского порта и прилегающей к нему территории города Латакия подразделениями военной полиции с использованием бронеавтомобилей "Патруль" и "Тигр".

"Движение подразделений с воздуха контролируется беспилотными летательными аппаратами ВКС России", - добавил Журавлев.

Сирия Россия Тартус Латакия Идлиб

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