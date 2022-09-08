Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:53

ВКС России ликвидировали в Идлибе лагерь "Джабхат ан-Нусры" и более 120 боевиков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России уничтожили в четверг лагерь террористов "Джабхат Ан-Нусры" (запрещена в РФ) в районе Эш-Шейх-Юсеф в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике Олег Егоров.

"В результате группового авиационного удара ликвидировано более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и порядка 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской арабской республике", - сказал Егоров.

Он также отметил, что, по поступившей в российский ЦПВС информации, боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" совместно с представителями организации "Белые каски" проводят в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-эш-Шугур, Найраб и Эриха съемку постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Россия Сирия Идлиб Джабхат Ан-Нусра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия закрыла для СМИ пограничную зону с Россией

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Лиз Трасс выступила с речью в связи со смертью королевы Великобритании

Мировые лидеры соболезнуют в связи с кончиной Елизаветы II

Скончалась королева Великобритании Елизавета II

Сейм Латвии принял закон о независимости Латвийской православной церкви

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

В Турции более тысячи человек эвакуировали из-за сильного природного пожара

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Елизавету II поместили под медицинское наблюдение

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

Военная операция на Украине

Дрон со взрывчаткой атаковал здание администрации Энергодара

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });