ВКС России ликвидировали в Идлибе лагерь "Джабхат ан-Нусры" и более 120 боевиков

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы России уничтожили в четверг лагерь террористов "Джабхат Ан-Нусры" (запрещена в РФ) в районе Эш-Шейх-Юсеф в сирийской провинции Идлиб, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской арабской республике Олег Егоров.

"В результате группового авиационного удара ликвидировано более 120 боевиков, выведены из строя четыре пункта управления беспилотными летательными аппаратами, пусковые установки и порядка 20 беспилотных летательных аппаратов кустарного производства, подготовленных террористами для проведения атак на объекты российской группировки в Сирийской арабской республике", - сказал Егоров.

Он также отметил, что, по поступившей в российский ЦПВС информации, боевики террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" совместно с представителями организации "Белые каски" проводят в районе населенных пунктов Идлиб, Тефтеназ, Бинниш, Джиср-эш-Шугур, Найраб и Эриха съемку постановочных видеороликов для дальнейшего обвинения ВКС РФ и сирийских правительственных сил в нанесении ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.