В Белоруссии на полгода продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии еще на шесть месяцев продлили запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf.

Соответствующее постановление правительства республики опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

"Продлить до 4 мая 2023 г. включительно действие пунктов 2 и 4 постановления Совета министров республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. 240 "О применении специальных мер", - говорится в документе.

Как сообщалось, в апреле 2021 года правительство Белоруссии "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа" ввело запрет на ввоз на территорию республики продукции компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (владеет, в частности, торговой маркой Nivea).

Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Ранее президент Белоруссии подписал указ "О применении специальных мер", которым предусматривается введение запрета на ввоз на территорию Белоруссии и реализацию на ее территории товаров, страной происхождения которых являются государство, которое применило санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В соответствии с указом, правительству предоставлены полномочия на утверждение перечня товаров и товаропроизводителей, к которым применяются санкции.

Beiersdorf (Nivea), Skoda и Liqui Moly попали в немилость после того, как отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии из-за политической ситуации в стране после президентских выборов 2020 года (турнир планировали провести в двух странах - Латвии и Белоруссии). Позже Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права проведения турнира.