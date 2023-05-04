Белоруссия еще на полгода продлила запрет импорта продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии еще на 6 месяцев продлило введенный в мае 2021 года запрет на ввоз продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf. Такое постановлениеопубликовано на Национальном правовом портале.

Запрет продлен до 4 ноября 2023 года.

Импорт продукции этих компаний был запрещен два года назад "для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа", и с тех пор запрет раз в полгода продлевался.

Запрет не касается товаров, которые ввозятся для личного пользования, а также транспортных средств, которые зарегистрированы в странах ЕАЭС или временно ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС.

Кроме того, в Белоруссии действует указ президента, который запрещает ввоз и реализацию товаров, страной происхождения которых является государство, применившее санкции в отношении белорусских компаний или физических лиц. В соответствии с указом, правительству предоставлены полномочия на утверждение перечня подобных товаров и товаропроизводителей.

Beiersdorf (Nivea), Skoda и Liqui Moly ранее отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Белоруссии из-за политической ситуации в стране после президентских выборов 2020 года (турнир планировали провести в Латвии и Белоруссии). Позже Международная федерация хоккея лишила Минск права на проведение турнира.