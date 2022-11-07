Inter RAO Lietuva обжаловала решение об обеспечительных мерах и просит разрешить работу

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Литовский поставщик электроэнергии Inter RAO Lietuva, подконтрольный российской "Интер РАО", обжаловал решение суда о приостановке производства по делу о банкротстве и принятии обеспечительных мер.

Как говорится в сообщении временного администратора компании Ауримаса Валайтиса, Inter RAO Lietuva уже обратилась в вышестоящую инстанцию с просьбой позволить предприятию выполнять часть своих функций.

Как сообщалось, Вильнюсский окружной суд в конце октября вновь приостановил внесудебное производство по делу о банкротстве Inter RAO Lietuva в качестве обеспечительных мер.

По словам Валайтиса, это судебное решение "полностью парализовало работу предприятия".

"Мы просили (вильнюсский - ИФ) суд разрешить нам выполнение определенных функций - участие в судебных спорах, осуществление текущих расчетов, хозяйственно-коммерческую деятельность и другие неотложные необходимые действия, без которых компания не может существовать, - пояснил агентству BNS Валайтис. - Одновременно мы подали жалобу (в апелляционный суд - ИФ), если суд низшей инстанции не решит вопрос, возможно, вышестоящий суд примет во внимание указанные нами обстоятельства".

Вильнюсский окружной суд 27 октября удовлетворил ходатайства компаний Philip Morris Lietuva, Orlen Lietuva и "Почты Литвы" о принятии обеспечительных мер по делу о банкротстве Inter RAO Lietuva.

Процедура банкротства компании, начатая в июне, приостанавливается Вильнюсским окружным судом во второй раз - в июле это было сделано по ходатайству кредитора Alpiq AG, поставщика и производителя энергии, работающего в Швейцарии и Германии. Внесудебное производство приостанавливалось также в качестве обеспечительной меры.

Alpiq, подавший иск об отмене решения собрания кредиторов Inter RAO Lietuva от 30 июня, затем отказался от него. "На основании этого 22 июля 2022 года Вильнюсский окружной суд вынес определение о принятии отказа от иска, прекращении производства по делу о решениях собрания кредиторов обанкротившегося Inter RAO Lietuva", - сообщалось в судебных материалах.

На собрании кредиторов 30 июня 2022 года было принято решение инициировать внесудебное банкротство компании.

Банкротство было инициировано после того, как в середине марта Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП) Литвы ограничила возможность Inter RAO Lietuva осуществлять банковские операции, а в мае были заморожены не только ее средства, но и акции. Inter RAO Lietuva находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России и российских граждан.

Страны Балтии 22 мая остановили торговлю российской электроэнергией, поставляемой Inter RAO Lietuva. Это было сделано после того, как 20 мая биржевым оператором Nord Pool было принято решение о приостановке торговых сделок. Кроме того, с 1 июня операторы систем передачи электроэнергии стран Балтии отказались от услуг балансировки системы, которые предоставляла Inter RAO Lietuva. В конце июня Госсовет по регулированию энергетики отозвал у нее лицензии на экспорт, импорт и поставки электроэнергии.

Группа Inter RAO Lietuva, работавшая более 19 лет, получила в прошлом году 14,3 млн евро чистой прибыли (12,2 млн евро в 2020 году) и выручку в объеме 334,3 млн евро (163,4 млн евро).