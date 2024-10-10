Литовская Roquette Amilina проиграла дело о взыскании с "Интер РАО" 6 млн евро

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Переработчик пшеницы Roquette Amilina (Литва, Паневежис) не смог добиться в суде истребования более 6,1 млн евро с Inter RAO Lietuva (группа "Интер РАО") - своего бывшего поставщика электроэнергии.

Вильнюсский окружной суд, согласно судебным материалам, 30 сентября отклонил иск Roquette Amilina о возмещении убытков, наступивших вследствие расторжения договора электроснабжения, и при этом частично удовлетворил встречный иск Inter RAO Lietuva, постановив выплатить той 688,2 тысячи евро долга за часть поставленной для Roquette Amilina электроэнергии.

"Гражданская ответственность не применяется к физическим и юридическим лицам за неисполнение сделок и обязательств вследствие применения международных санкций либо они освобождаются от нее (. . .) в порядке, установленном правовыми актами (. . .), и убытки юридических лиц не возмещаются", - постановил суд.

Roquette Amilina расторгла договор с Inter RAO Lietuva в 2022 году из-за введения санкций Евросоюза против России, была вынуждена подписать договор с энергоснабжающим предприятием Enefit и понесла на этом убытки.

По мнению Roquette Amilina, это был риск Inter RAO Lietuva, о котором та знала, поэтому должна взять на себя ответственность. Позиция зернопереработчика заключалась в том, что введение санкций нельзя считать форс-мажором (обстоятельством непреодолимой силы).

Inter RAO Lietuva со своей стороны указала, что при подписании договора не могла предвидеть такого препятствия и его последствий, а Roquette Amilina не выплатила 1,17 млн евро за электроэнергию, поставленную в апреле и мае 2022 года.

Суд постановил, что, исходя из положений международных санкций, Inter RAO Lietuva не должно быть заплачено за период после вступления санкций в силу - с мая 2022 года, однако должно быть выплачено 688,2 тысячи евро за апрель. По решению суда компания сможет требовать оставшиеся 482 тысячи евро долга после того, как санкции ЕС будут сняты.

Inter RAO Lietuva находится в списке литовских компаний, затронутых западными санкциями против России.