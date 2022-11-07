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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Twitter будет блокировать пользователей, выдающих себя за других людей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Илон Маск пообещал, чтоб будут заблокированы все аккаунты в Twitter, выдающие себя за лиц, которыми не являются и не указывающие, что это пародийный аккаунт.

"С этого момента Twitter-аккаунты, выдающиеся себя за кого бы то ни было без отметки "пародия", будут блокироваться", - написал он в своем микроблоге. Раньше перед блокировкой платформа направляла предупреждение владельцу аккаунта, однако теперь от этой меры откажутся из-за простоты в получении верификации, добавил Маск.

Он также предупредил, что верифицированные аккаунты будут терять "галочку" в случае любого изменения имени.

The Hill отмечает, что до этого Twitter заблокировал несколько аккаунтов, которые использовали имя "Илон Маск" и выдавали себя за него.

6 ноября Маск объявил, что верификация аккаунта голубой "галочкой" будет стоить $7,99 в месяц. Сообщалось, что подписку ввели пока только в отдельных странах. CNN и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что изменение в системе верификации Twitter произойдет только после промежуточных выборов в США, которые пройдут 8 ноября. Собеседники Bloomberg, в частности, объяснили, что есть опасения, что пользователи могут начать злоупотреблять верификацией, например, подражать кандидатам и другим политическим фигурам, что может повлиять на результат выборов.

Twitter США Илон Маск Конгресс
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