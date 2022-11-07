Twitter отложил введение платы за подтвержденную учетную запись

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Запуск платной подписки для пользователей Twitter с подтвержденной учетной записью ("синей галочкой") за $7,99 в месяц откладывается, нововведение будет реализовано после промежуточных выборов в США, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Телеканал отмечает, что введение платы за "галочку" было отложено на следующий день после того, как Twitter выпустил обновление приложения для iOS, реализующее эту функцию.

Подтвержденные аккаунты обычно используются знаменитостями, политиками, брендами, организациями, государственными структурами и проч., чтобы читатели могли видеть, что учетная запись действительно принадлежит этому лицу или организации. Новый владелец Twitter Илон Маск решил предоставить возможность получить "синюю галочку" всем пользователям - за $7,99 в месяц.

Решение предоставлять подтвержденную учетную запись всем желающим было воспринято пользователями неоднозначно.