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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Глава ЕК пообещала Украине новый пакет помощи на 18 млрд евро на нужды 2023 года

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в телефонном разговоре украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что на днях предложит пакет финансирования для Украины на сумму до 18 млрд евро.

"Председатель фон дер Ляйен сообщила президенту Зеленскому, что на предстоящей неделе она предложит существенный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что внесет значительный вклад в покрытие потребностей Украины в финансировании на 2023 год", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе по итогам разговора.

В нем отмечается, что поддержка в виде "очень льготных долгосрочных кредитов" будет способствовать реформам Украины и ее продвижению к членству в ЕС.

Также сообщается, что "финансовый пакет ЕС должен сопровождаться аналогичной поддержкой со стороны других крупных доноров".

Кроме того, фон дер Ляйен "подтвердила текущую работу ЕС по оказанию немедленной гуманитарной помощи Украине, особенно зимой".

Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Украина
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