Ватикан готов выступить посредником на переговорах по Украине

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Ватикан был бы готов выступить посредником в случае переговоров по урегулированию между Россией и Украиной и предлагает свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения, пишет во вторник газета La Stampa.

Газета отмечает, что такую позицию Ватикан стал озвучивать после встречи папы римского Франциска и Эммануэля Макрона 24 октября. Кроме того, во время перелета из Бахрейна понтифик заявил, что Ватикан "проводит работу по поиску решений".

"Государственный секретариат Ватикана работает, и работает хорошо. Мы проводим работу по сближению, поиску решений", - приводит газета его слова.

"Ватикан активизирует дипломатические усилия по решению украинской проблемы. Судя по всему, он вновь выразил готовность, с одной стороны, выступить в роли посредника, а с другой - предлагает свою территорию как нейтральную платформу для переговоров по урегулированию", - говорится в статье.