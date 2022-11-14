Южная Корея и Япония осудили ракетные испытания КНДР

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер Японии Фумио Кисида на двусторонней встрече в Камбодже в воскресенье осудили ракетные испытания КНДР. Об этом пишет Associated Press.

Стороны также договорились о дальнейшем сотрудничестве по северкорейскому вопросу.

На встрече также обсуждались исторические разногласия между двумя странами. Юн Сок Ёль и Кисида подтвердили необходимость продолжить консультации по вопросам компенсаций корейцам за время колониального правления Японии.

Верховный суд в Южной Корее в 2018 году удовлетворил два иска от бывших рабочих заводов компании Mitsubishi. По словам истцов, им обещали возможность учиться и зарабатывать деньги, но вместо этого их отправили работать на заводы компании в Японии во время войны. Так, Верховный суд обязал компанию выплатить истцам компенсацию за труд.

Тогда Токио опротестовал это решение как идущее против соглашения 1965 года, в котором говорится, что вопрос решен "окончательно и бесповоротно".

В январе прошлого года Сеульский суд впервые обязал Японию выплатить компенсацию 12 бывшим "женщинам для утех". В ответ на это в Токио указали, что вопросы о женщинах были урегулированы в соответствии с соглашением 2015 года. Эти разногласия привели к ухудшению отношений между двумя странами.

В воскресенье Юн Сок Ёль и Кисида также участвовали в трехсторонней встрече с президентом США Джо Байденом в Камбодже. Три страны договорились усилить сдерживание КНДР и предупредили о решительном ответе в случае проведения Северной Кореей еще одного ядерного испытания.